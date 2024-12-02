Как поддерживать красоту кожи в зрелом возрасте

0:57 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кожа лица стареет быстрее, чем кожа на теле, и требует особого внимания с возрастом. Грамотный уход, включающий увлажнение, пилинг, использование ретинола и ферментированных продуктов, поможет замедлить этот процесс. Косметолог Лия Геворкян советует начинать увлажнение с 30 лет, выбирая средства в зависимости от типа кожи. Для эффективного отшелушивания стоит избегать агрессивных скрабов и воспользоваться мягкими пилингами.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина смотрит в зеркало

После 35 лет следует обратить внимание на ретинол, который помогает с пигментацией и улучшает текстуру кожи. Важным элементом питания являются ферментированные продукты, которые укрепляют иммунитет и поддерживают здоровье сердца, замедляя процессы старения.

Правильный уход за кожей и питание изнутри помогут сохранить молодость и красоту на долгое время.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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