Чёрные точки вас больше не побеспокоят! Следуйте этим советам
- Не умывайте лицо агрессивным очищающим средством. Это заставит вашу кожу выделять больше жира, что в конечном итоге приведет к появлению черных точек.
- Возьмите за правило умываться не реже двух раз в день натуральными и мягкими продуктами.
- Стирайте наволочку для подушки еженедельно.
- Используйте натуральные вяжущие средства, такие как гамамелис или яблочный уксус. Они не только удалят загрязнения, но и увлажнят лицо.
- Еженедельно старайтесь баловать себя процессом распаривания лица. Это одновременно откроет и очистит поры.
- Используйте метод очищения маслом, чтобы сделать кожу красивее и намного чище.
- Используйте отшелушивающие маски и глиняные маски не реже одного раза в неделю.
Уточнения
Комедон (новолат. acne comedonica) — вид кисты, образующийся при закупорке устья волосяного фолликула роговыми массами (слущенным эпителием в смеси с густым салом) при гиперкератозе.
Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру