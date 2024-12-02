Как избежать выпадения волос зимой и укрепить их

1:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Зимой волосы требуют особенного ухода и защиты из-за воздействия холода, который может их сушить и ослаблять. Эксперт по уходу за волосами Дарья Ходарева советует несколько эффективных методов для поддержания красоты волос в холодное время года.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Модель с длинными волосами

Во-первых, необходимо использовать увлажняющие и питательные маски 1-2 раза в неделю, чтобы волосы стали более плотными и устойчивыми к перепадам температуры. Также важно правильно сушить волосы, избегая жесткого растирания полотенцем, и лучше использовать мягкие полотенца из шелка или микрофибры, которые минимизируют пушение и электризацию. Для закрепления эффекта стоит применять несмываемые средства с натуральными маслами и экстрактами. Еще один совет — не забывать о шапке, так как холодный воздух может повредить как волосы, так и кожу головы.

Однако шапка должна быть свободной, а в помещении ее лучше снимать. Также полезно регулярно делать массаж кожи головы для улучшения кровообращения и стимуляции роста волос.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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