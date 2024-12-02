Хотите похудеть к новогодним праздникам? Вот что нужно для этого делать

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Почему жир скапливается внизу живота

Жир может скапливаться в нижней части живота по разным причинам. Это может быть нормой или генетической предрасположенностью.

Похудение
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Похудение

Также это может быть связано с малоподвижным образом жизни, неправильным питанием.

Как убрать жир на животе с помощью правильного питания

Прежде всего, важно много двигаться. Это может быть любая физическая активность — ходьба, бег, йога, стретчинг, езда на велосипеде, тренажёрный зал.

Кроме того, важно следить за своим питанием. Оно должно быть сбалансированным. Добавляйте в свой рацион разные виды белка: мясо, рыбу, бобовые, молочные продукты, орехи, куриные яйца, морепродукты.

Также полезно добавить зелёную гречневую крупу, булгур, нут, коричневый рис, киноа, чечевицу. Из клетчатки выбирайте свежие фрукты, овощи и ягоды. Например, болгарский перец, помидоры, огурцы, апельсины, черника, грейпфрут.

Избегайте сладостей или сократите их потребление. Это газированные напитки, джемы, конфеты, печенье, консервы, чипсы, соусы. Сладости можно заменить сухофруктами, орехами, фруктами и ягодами.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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