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Как перенести салонный уход домой: гид по бьюти-гаджетам

3:35
Моя семья » Красота и стиль

Современные технологии позволяют перенести многие салонные процедуры в домашние условия. С помощью бьюти-гаджетов можно проводить очищение кожи, бороться с целлюлитом, омолаживать лицо и тело, улучшать состояние волос.

Роллер для лица
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Роллер для лица

Разберемся, какие устройства помогут в уходе за собой, и как их правильно использовать.

Ионное очищение и ультразвуковой пилинг

Гаджеты для ионной терапии работают по принципу притяжения загрязнений, очищая кожу от чёрных точек, омертвевших клеток и излишков себума. Ультразвуковые режимы дополнительно стимулируют кровообращение и усиливают впитывание косметических средств.

Пример гаджета: ReadySkin Nova

Многофункциональное устройство с ультразвуковым пилингом, ионным очищением и EMS-лифтингом. Помогает подтянуть кожу, сократить воспаления и нормализовать работу сальных желез.

Совет: используйте гаджет 2-3 раза в неделю, избегая воспалённых участков кожи.

Дарсонваль

Аппарат дарсонвализации используется для стимуляции кожи и волос с помощью микротоков. Он помогает бороться с акне, морщинами, сосудистыми звёздочками, варикозом и даже целлюлитом.

Пример гаджета: Multinel Pulse

Оснащён пятью насадками для лица, тела и волос. Улучшает кровообращение, стимулирует выработку коллагена, борется с воспалениями и стимулирует рост волос.

Важно: дарсонваль нельзя применять при беременности, онкозаболеваниях, эпилепсии и кардиостимуляторах. Перед использованием проконсультируйтесь с врачом.

Антицеллюлитный массажёр

Электронные массажёры заменяют механические массажные щётки, помогая бороться с проявлениями целлюлита, растяжками и лишними жировыми отложениями.

Совет: сочетайте массаж с антицеллюлитным кремом и физической активностью для достижения максимального эффекта.

Фототерапия (светолечение)

LED-устройства используют световые волны разного спектра для улучшения состояния кожи:

  • Красный свет: стимулирует выработку коллагена, подтягивает кожу.
  • Синий свет: лечит воспаления и акне.
  • Зелёный свет: осветляет пигментацию и нормализует работу сальных желез.

Совет: выбирайте гаджеты с возможностью переключения спектров, чтобы адаптировать их под разные нужды.

Микродермабразия

Процедура механического пилинга позволяет удалить омертвевшие клетки и улучшить текстуру кожи. Домашние устройства оснащены насадками с алмазным или сапфировым напылением для бережного отшелушивания.

Важно: не используйте микродермабразию во время загара, на коже с повреждениями или вблизи родинок.

Фонофорез

Это ультразвуковая терапия, которая способствует глубокому проникновению косметических препаратов. Она улучшает кровообращение, подтягивает кожу, устраняет отёки и борется с морщинами.

Совет: используйте аппарат после очищения кожи, чтобы активные компоненты косметики работали эффективнее.

Инновации для красоты и здоровья

Домашние бьюти-гаджеты становятся отличной альтернативой салонным процедурам, позволяя сэкономить время и средства.

Главное — выбирать сертифицированные устройства, соблюдать инструкции и учитывать противопоказания.

Уточнения

Дарсонвализа́ция - методика электротерапии посредством импульсного электрического тока или импульсного электромагнитного поля высокой частоты.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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