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Молодость без косметолога: эти советы изменят вашу жизнь

2:44
Моя семья » Красота и стиль

Понятие вечной молодости всегда вдохновляло людей, и хотя эликсир молодости еще не изобрели, есть проверенные способы продлить красоту и здоровье. Эти подходы касаются питания, ухода за кожей, и даже стиля в одежде.

Девушка с яблоком
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с яблоком

Рассмотрим, как сохранить молодость тела и духа на долгие годы.

Питание: основа молодости

Отказ от сахара

Сахар не только пустые калории, но и фактор, способствующий преждевременному старению. Он подавляет иммунитет, ухудшает усвоение витаминов и повышает риск заболеваний. Замените его на ягоды, фрукты и сухофрукты.

Употребление клетчатки

Зеленые овощи — рекордсмены по содержанию клетчатки, которая улучшает метаболизм и поддерживает здоровье иммунной системы.

Белок и жиры

Необходим для синтеза коллагена и эластина, белок должен быть в рационе в количестве 80-120 граммов в сутки. Жиры также важны, так как они участвуют в гормональном балансе.

Горячая вода

Употребление воды температурой около 40 градусов способствует выведению токсинов и улучшает работу желчного пузыря.

Бьюти-привычки, которые продлят молодость

Многоступенчатый уход за кожей лица

Следуйте пяти этапам: очищение, тонизация, увлажнение, защита и предочищение.

Регулярное увлажнение тела

Используйте питательные лосьоны и кремы, особенно в холодное время года.

Уход за руками

Кожа рук выдает возраст, поэтому регулярно наносите крем.

Гигиеническая помада

Защищайте губы от сухости и трещин не только зимой, но и перед сном.

Щадящие аксессуары для волос

Используйте шелковые резинки и избегайте тугих хвостов, чтобы сохранить густоту волос.

Умывание теплой водой

Горячая вода может вызвать покраснение и дряблость кожи.

Гардероб с омолаживающим эффектом

Джинсы с высокой талией

Выбирайте прямой крой для подчеркивания силуэта.

Белые кроссовки

Универсальная обувь для любого образа — от брючного костюма до платья.

Белая рубашка

Классика, освежающая образ, подходит для любого события.

Украшения

Выбирайте актуальную бижутерию, которая добавляет стиль и молодость в образ.

Сохранение молодости — это комплексный подход, включающий правильное питание, регулярный уход за кожей и разумный выбор в гардеробе.

Все это позволяет не только выглядеть моложе, но и чувствовать себя энергичнее.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικόςкрасота и -λογία - учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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