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Микроиглы для лица: спасение от морщин или новый миф

2:35
Моя семья » Красота и стиль

Косметическая индустрия всегда ищет новые подходы к уходу за кожей. Одной из таких инноваций стали кремы с микроиглами, которые обещают увлажнение, омоложение и глубокое питание кожи.

уход за кожей
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik
уход за кожей

Но способны ли они заменить традиционные косметические средства или процедуры у косметолога?

Что такое кремы с микроиглами

На первый взгляд эти кремы не отличаются от обычных. Однако в их состав входят мельчайшие иголочки, сделанные из:

  • Гиалуроновой кислоты: используют для увлажнения и разглаживания кожи, часто в патчах для век и губ.
  • Скелета морской губки (спикул): они работают как проводники активных компонентов и стимулируют кровообращение.

Иголки растворяются при контакте с кожей, доставляя полезные вещества в глубокие слои. Благодаря местному раздражающему эффекту усиливается кровоток, что способствует обновлению клеток.

Преимущества и ограничения

Преимущества:

  • Увлажнение и питание кожи.
  • Разглаживание мелких морщин.
  • Стимуляция кровообращения и клеточного обновления.
  • Безопасность при отсутствии воспалений и покраснений.

Ограничения:

  • Возможны неприятные ощущения у обладателей чувствительной кожи.
  • Нельзя применять при воспалениях, чтобы избежать инфицирования.
  • Не заменяют инъекционные процедуры, такие как мезотерапия.

Чем они отличаются от мезотерапии

Мезотерапия обеспечивает более глубокую доставку полезных веществ благодаря инъекциям.

Кремы с микроиглами воздействуют на поверхностные слои кожи, обеспечивая менее выраженный эффект. Однако они выигрывают в комфорте использования и подходят для поддержания результата после процедур.

Когда использовать кремы с микроиглами

Кремы идеально подойдут для:

  • Поддержания молодости кожи между косметологическими процедурами.
  • Увлажнения и легкого лифтинга.
  • Ухода за кожей, не склонной к раздражениям.

Их можно использовать как дополнение к аппаратной мезотерапии, которая безболезненно доставляет активные вещества в глубокие слои кожи.

Дополнение, но не замена

Кремы с микроиглами — это интересное и эффективное дополнение к уходу за кожей.

Они обеспечивают легкий омолаживающий эффект, но не способны заменить профессиональные процедуры у косметолога. Главное — использовать их правильно и учитывать особенности своей кожи.

Уточнения

Ли́фтинг - косметическая процедура подтяжки кожи. Эффект лифтинга может достигаться как с помощью определенных косметологических процедур, так и при помощи пластической операции.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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