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Опасные лайфхаки: ужасные последствия интернет-советов

2:43
Моя семья » Красота и стиль

Сухой шампунь — незаменимый помощник для быстрого освежения прически. Он придает объем, текстуру и устраняет жирный блеск на корнях, став фаворитом как у стилистов, так и у обычных пользователей.

Шампунь
Фото: commons.wikimedia.org by Niko de stoko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шампунь

Однако интернет полон лайфхаков, предлагающих заменить это средство, и не все из них безопасны. Разберем, почему эксперты предостерегают от таких экспериментов.

Почему популярны лайфхаки

Когда сухой шампунь стал популярным, блогеры в социальных сетях начали предлагать альтернативные способы решения проблемы жирных корней:

  • Использование муки или детской присыпки.
  • Втирание в кожу головы яблочного уксуса.
  • Применение мицеллярной воды, распыляя ее на корни волос и вытирая полотенцем.

Методы обещают быстрое очищение волос, минимальные затраты и отсутствие белых следов, характерных для некоторых сухих шампуней. Однако на практике такие подходы могут нанести больше вреда, чем пользы

Чем опасны такие методы

Мицеллярная вода

Эксперты утверждают, что мицеллярная вода временно удаляет жир, но не очищает волосы. Она может пересушить пряди, осветлить окрашенные волосы и даже вызвать раздражение глаз.

Мука и присыпка

Эти вещества сложно вычесывать, они загрязняют кожу головы и могут спровоцировать закупорку пор, что в итоге приведет к ухудшению состояния волос.

Яблочный уксус

Использование кислоты без контроля может раздражать кожу головы и вызывать шелушение.

Как правильно использовать сухой шампунь

Если вас беспокоят белые следы после нанесения, попробуйте следующие советы:

  • Наносите сухой шампунь на ночь — средство успеет впитаться, и утром вы не заметите остатки.
  • Выбирайте формулы с прозрачным финишем, которые подходят для всех типов и цветов волос.
  • Наносите средство с расстояния 20-30 см, равномерно распределяя по корням.

Альтернатива сухому шампуню

Если сухой шампунь недоступен, лучше всего освежить волосы полноценным мытьем. Это безопаснее для кожи головы и гарантирует чистоту.

Использование профессиональных продуктов, разработанных специально для ухода за волосами, — оптимальный выбор для сохранения их здоровья и красоты.

Попытки заменить сухой шампунь подручными средствами могут обернуться повреждением волос и кожи головы.

Доверяйте свои волосы профессиональным продуктам и проверенным методам ухода. Интернет-лайфхаки не всегда безопасны и зачастую приводят к долгому восстановлению.

Уточнения

Мука́ - пищевой продукт, получаемый в результате перемалывания зёрен различных сельскохозяйственных культур, преимущественно злаковых (основную массу муки вырабатывают из пшеницы).

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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