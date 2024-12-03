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Пудровые брови: мифы и правда о перманентном макияже бровей

3:15
Моя семья » Красота и стиль

Перманентный макияж бровей — популярная процедура, которая позволяет скорректировать форму и внешний вид бровей, а также придать им естественный и ухоженный вид на длительное время.

Диана Сперанская, мастер-тренер татуажа
Фото: Фото из личного архива Дианы Сперанской
Диана Сперанская, мастер-тренер татуажа

Но как разобраться в техниках, выбрать подходящий метод и подготовиться к процедуре? Разберем основные вопросы и мифы.

Кому подойдет перманентный макияж

Топ-мастер Анастасия Смольская отмечает, что основной причиной обращения за процедурой являются светлые и редкие брови, которые плохо видны на коже.

Окрашивание в таком случае дает лишь временный эффект, а перманент сохраняется до полутора лет при правильном уходе.

Однако нужно учитывать индивидуальные особенности: в области бровей много сальных желез, поэтому пигмент постепенно выталкивается.

Также на длительность эффекта влияют качество материалов и уход в реабилитационный период.

Микроблейдинг, татуаж или перманент

Несмотря на разные названия, татуаж и перманентный макияж — это одна и та же процедура. Пигмент вводится на определенную глубину кожи, однако некачественное выполнение может привести к изменению оттенка.

Микроблейдинг отличается техникой: мастер делает микроразрезы на коже и заполняет их пигментом.

По мнению экспертов, этот метод травматичен и недолговечен. Директор Университета перманентного макияжа в Милане Анна Савина, предупреждает, что после заживления разрезы могут рубцеваться, а рисунок — расплываться.

Уход за бровями после процедуры

После процедуры кожа нуждается в особом уходе. Как отмечает Анастасия Смольская, при выполнении перманента верхний слой дермы травмируется, и выделяется лимфа, смешанная с пигментом. Чтобы избежать корочек и ускорить заживление:

  • Умойтесь и обработайте область хлоргексидином.
  • Избегайте бань, бассейнов и саун.
  • Используйте заживляющие средства, такие как "Бепантен" или вазелиню.
  • Откажитесь от физических нагрузок и солярия на две недели.

Насколько болезненна процедура

Болевые ощущения зависят от индивидуального болевого порога. Для большинства людей процедура воспринимается как легкое покалывание. Чтобы снизить дискомфорт, мастера используют аппликационные гели с анестезией.

Популярные техники перманентного макияжа

Среди техник перманентного макияжа выделяют:

  • Пудровое напыление: техника создает эффект легкой дымки, придавая бровям естественность.
  • Классическая прорисовка волосков: метод, позволяющий добиться максимально натурального вида, но требует высокого мастерства.

Как отмечает Анна Савина, растушевка занимает меньше времени, но прорисовка каждого волоска позволяет создать абсолютно естественный результат.

Перманентный макияж бровей — это искусство, которое требует профессионального подхода. Чтобы избежать разочарований, важно выбрать опытного мастера, подходящую технику и строго следовать рекомендациям по уходу.

Уточнения

Пермане́нтный макия́ж (от лат. permanens "постоянный"), также татуаж, контурный макияж, микропигментация, дермопигментация - внедрение специального пигмента в верхние слои дермы с помощью иглы для создания стойкого рисунка на лице, чтобы подчеркнуть, выделить, скорректировать, улучшить некоторые черты лица или имитировать обычный макияж.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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