Перхоть: заразна ли она на самом деле

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Перхоть — это не просто косметическая проблема, а состояние, которое вызывает дискомфорт и неуверенность. Вокруг нее существует множество мифов, которые могут усложнить борьбу с этим явлением.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Крабик для волос

Рассмотрим основные заблуждения и разберем, почему они не соответствуют действительности.

Основные мифы

Перхоть — это заразное заболевание

На самом деле, перхоть — это симптом себорейного дерматита, который не передается от человека к человеку. Основной причиной перхоти являются грибки Malassezia, присутствующие на коже большинства людей.

В норме они безвредны, но при нарушении работы сальных желез и снижении защитных функций кожи грибки начинают размножаться, вызывая перхоть.

Важно помнить о правилах личной гигиены: у каждого должна быть своя расческа, чтобы избежать других кожных заболеваний.

Перхоть возникает из-за плохой гигиены

Регулярное мытье головы не предотвратит перхоть и не избавит от нее. Более того, частое использование очищающих средств может нарушить защитный барьер кожи и усугубить себорейный дерматит.

Появление перхоти связано с факторами, влияющими на работу сальных желез, такими как:

Стресс и гормональные сбои.

Прием медикаментов.

Нарушения в работе нервной системы и иммунитета.

Генетическая предрасположенность.

Болезни пищеварительной системы.

Мойте голову по мере загрязнения, но помните, что решение проблемы требует комплексного подхода.

Перхоть — признак сухой кожи головы

Это распространенное заблуждение. Перхоть может появиться при любом типе кожи головы. Грибки Malassezia питаются кожным салом, поэтому жирная кожа головы даже больше подвержена себорейному дерматиту.

Выделяют три формы себореи:

Сухая : недостаток кожного сала, мелкая перхоть легко отделяется.

: недостаток кожного сала, мелкая перхоть легко отделяется. Жирная : избыток сала, крупные желтоватые чешуйки.

: избыток сала, крупные желтоватые чешуйки. Смешанная: сочетание сухой и жирной формы на разных участках.

Определить форму себореи и подобрать лечение поможет только врач.

Косметические шампуни решают проблему перхоти

Обычные шампуни не содержат компонентов для борьбы с грибками и не устраняют первопричину перхоти. Они лишь временно маскируют проблему.

Для лечения необходимы специализированные средства, например, шампуни с кетоконазолом. Это вещество подавляет рост грибков, устраняет зуд и шелушение.

Перхоть — это не просто косметический дефект, а проблема, требующая внимания и правильного подхода. Чтобы избавиться от нее, важно не поддаваться заблуждениям и обратиться за профессиональной помощью.

Уточнения

Пе́рхоть (медицинское название: лат. pityriasis — отруби) — синдром, характеризуемый высокой скоростью чешуйчатого отслоения частиц кожи на протяжении сравнительно долгого времени. Чаще всего встречается на коже головы, покрытой обильным волосяным покровом.



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