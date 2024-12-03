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Ламинирование бровей дома: стоит ли рисковать

2:51
Моя семья » Красота и стиль

Ламинирование бровей — это популярная процедура, которая позволяет уложить даже самые непослушные брови, придавая им желаемую форму и аккуратный вид.

Девушка
Фото: flickr.com by homegets.com, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Девушка

Этот процесс помогает решить проблемы с разной густотой, жесткостью или направлением роста волосков.

Как объясняет эксперт по перманентному макияжу Евгения Повар, ламинирование — это временная химическая завивка, делающая волоски подвижными и послушными.

Мастер учитывает индивидуальные особенности лица и подбирает подходящую форму, обеспечивая естественный и ухоженный результат.

Кому подойдет ламинирование

Процедура подходит, если у вас:

  • Волосы растут в разном направлении.
  • Присутствуют пробелы между волосками.
  • Жесткие брови.
  • Плохой результат после татуажа.
  • Узкие или неудачной формы брови.
  • Густые волоски, которые трудно укладывать гелем.

Косметолог-эстетист Ирина Русина добавляет, что ламинирование помогает сделать тонкие и узкие брови шире, а непослушные — зафиксировать в правильном направлении.

Как подготовиться

Особой подготовки процедура не требует, но есть несколько рекомендаций:

  • Не используйте кремы с ретиноидами за несколько дней до ламинирования.
  • За три недели до процедуры прекратите окрашивание бровей.
  • За день-два нанесите воск для придания формы.

Как проходит процедура

Процесс занимает около часа и включает такие этапы:

  • Снятие макияжа, обезжиривание и анализ формы бровей.
  • Нанесение распрямляющего раствора.
  • Закрытие бровей пленкой для фиксации и выпрямления.
  • Нанесение фиксирующего состава.
  • Возможное окрашивание краской (но не хной).
  • Закрепление результата специальной сывороткой.

Эффект ламинирования длится от полутора до двух месяцев, стоимость варьируется от 1300 до 5000 рублей.

Противопоказания

Несмотря на безопасность процедуры, она имеет ограничения:

  • Заболевания глаз (например, конъюнктивит).
  • Механические повреждения кожи.
  • Аллергии.
  • Беременность и лактация.
  • Периоды обострения кожных заболеваний.

Дерматолог Юлия Галлямова подчеркивает, что ламинирование влияет на структуру волосков, иногда вызывая их обламывание. Она рекомендует проводить тест на аллергию, нанеся средство на запястье за два часа до процедуры.

Ламинирование в домашних условиях

Хотя можно попробовать выполнить ламинирование дома, эксперты настоятельно советуют доверять профессионалам.

Неправильное использование химических составов, особенно вблизи глаз, может привести к серьезным проблемам.

Уточнения

Бро́вь - дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом, corrugator supercilii оттеняет глаз от падающего сверху света и защищает от стекания пота и других жидкостей.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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