Ламинирование бровей дома: стоит ли рисковать

Ламинирование бровей — это популярная процедура, которая позволяет уложить даже самые непослушные брови, придавая им желаемую форму и аккуратный вид.
Этот процесс помогает решить проблемы с разной густотой, жесткостью или направлением роста волосков.
Как объясняет эксперт по перманентному макияжу Евгения Повар, ламинирование — это временная химическая завивка, делающая волоски подвижными и послушными.
Мастер учитывает индивидуальные особенности лица и подбирает подходящую форму, обеспечивая естественный и ухоженный результат.
Процедура подходит, если у вас:
Косметолог-эстетист Ирина Русина добавляет, что ламинирование помогает сделать тонкие и узкие брови шире, а непослушные — зафиксировать в правильном направлении.
Особой подготовки процедура не требует, но есть несколько рекомендаций:
Процесс занимает около часа и включает такие этапы:
Эффект ламинирования длится от полутора до двух месяцев, стоимость варьируется от 1300 до 5000 рублей.
Несмотря на безопасность процедуры, она имеет ограничения:
Дерматолог Юлия Галлямова подчеркивает, что ламинирование влияет на структуру волосков, иногда вызывая их обламывание. Она рекомендует проводить тест на аллергию, нанеся средство на запястье за два часа до процедуры.
Хотя можно попробовать выполнить ламинирование дома, эксперты настоятельно советуют доверять профессионалам.
Неправильное использование химических составов, особенно вблизи глаз, может привести к серьезным проблемам.
Бро́вь - дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом, corrugator supercilii оттеняет глаз от падающего сверху света и защищает от стекания пота и других жидкостей.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
NASAMS широко используется вооружёнными силами различных стран. Он зарекомендовал себя как эффективное средство противовоздушной обороны.