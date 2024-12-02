Пять распространённых ошибок в применении шампуня, из-за которых волосы выглядят хуже

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Правильный выбор шампуня играет важную роль в сохранении красоты и здоровья наших волос. Мы рассмотрим пять распространённых ошибок, которые многие допускают при использовании шампуня, и расскажем, как их избежать.

Фото: flickr.com by geehairimages, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кондиционер для волос

Пять распространённых ошибок при использовании шампуня

Неправильный выбор шампуня: выбирайте шампунь в соответствии с типом волос (для объёма, увлажняющий или восстанавливающий). Мытьё головы на ночь: лучше мыть голову утром, чтобы избежать деформации укладки во время сна. Недостаточное очищение кожи головы: тщательно массируйте кожу головы, чтобы полностью смыть загрязнения. Пренебрежение кондиционером: использование кондиционера помогает сохранить кутикулу волос закрытой и придаёт им здоровый блеск. Неправильное хранение шампуня: храните шампунь вдали от влаги и высоких температур для сохранения его эффективности.

Уточнения

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.



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