Пять распространённых ошибок в применении шампуня, из-за которых волосы выглядят хуже

Правильный выбор шампуня играет важную роль в сохранении красоты и здоровья наших волос. Мы рассмотрим пять распространённых ошибок, которые многие допускают при использовании шампуня, и расскажем, как их избежать.
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Кондиционер для волос
Пять распространённых ошибок при использовании шампуня
Неправильный выбор шампуня: выбирайте шампунь в соответствии с типом волос (для объёма, увлажняющий или восстанавливающий).
Мытьё головы на ночь: лучше мыть голову утром, чтобы избежать деформации укладки во время сна.
Недостаточное очищение кожи головы: тщательно массируйте кожу головы, чтобы полностью смыть загрязнения.
Пренебрежение кондиционером: использование кондиционера помогает сохранить кутикулу волос закрытой и придаёт им здоровый блеск.
Неправильное хранение шампуня: храните шампунь вдали от влаги и высоких температур для сохранения его эффективности.
Уточнения
Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.