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Почему не стоит пользоваться вместо сухого шампуня популярными советами от блогеров

1:27
Моя семья » Красота и стиль

Сухой шампунь стал популярным средством для быстрого очищения волос. Однако некоторые пользователи предпочитают заменять его другими средствами, например мукой или яблочным уксусом. В этой статье мы рассмотрим, почему не стоит использовать такие заменители.

Модель с длинными волосами
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Модель с длинными волосами

В социальных сетях часто появляются лайфхаки, заменяющие популярные продукты. Так произошло и с сухим шампунем, когда вместо него люди стали использовать муку и детскую присыпку. Также некоторые блогеры предлагают использовать мицеллярную воду для временного очищения волос.

Однако эксперты утверждают, что мицеллярная вода не способна полноценно очистить волосы, как шампунь. Более того, частое использование такого метода может привести к проблемам с волосами, например пересушиванию или осветлению окрашенных прядей.

Ещё одна опасность заключается в самом процессе нанесения. Распыление мицеллярной воды у линии роста волос может вызвать раздражение глаз или повреждение роговицы.

Если вас беспокоят следы от сухого шампуня, попробуйте изменить технику его использования. Наносите средство на ночь или выбирайте формулы с прозрачным финишем.

Итак, если вы хотите быстро освежить причёску, лучше использовать профессиональные продукты, разработанные специально для ухода за волосами.

Уточнения

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.

Блог (англ. blog, от web log — интернет-журнал событий, интернет-дневник, дневник в реальном времени (онлайн-дневник)) — веб-сайт, основное содержимое которого — добавляемые пользователем записи, содержащие текст, изображения или мультимедиа.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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