Как легко похудеть без вреда для здоровья? Вам поможет в этом желатин

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Костный бульон

Сытное, полноценное блюдо, богатое коллагеном, электролитами и аминокислотами. Добавьте желатиновый порошок в костный бульон для дополнительной густоты. 

Девушка на диете
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка на диете

Коктейли

Вкусный, калорийный завтрак или перекус в середине дня. Добавьте столовую ложку желатинового порошка в свой любимый смузи. Взбейте его с фруктами, овощами и жидкой основой, такой как миндальное молоко или кокосовая вода, чтобы сделать его питательным и сытным.

Желейные десерты

Десерты на основе желатина, такие как фруктовое желе или панна-котта, при естественном подслащивании содержат мало калорий и много белка.

Желатин растворите в горячей воде, смешайте его с фруктовым соком или пюре и поставьте в холодильник до застывания. 

Жевательные конфеты

Смешайте желатиновый порошок с фруктовым соком и натуральным подсластителем, таким как мед или кленовый сироп. Разлейте смесь по силиконовым формочкам и дайте ей застыть в холодильнике.

Овсянка

Смешайте желатиновый порошок с охлажденной овсянкой или овсяным смузи, и у вас получится легкий десерт, который будет поддерживать вас в тонусе.

Уточнения

Желати́н (фр. gélatine, от лат. gelātus «замороженный», «застывший»; менее распространённая форма: желати́на) — бесцветный или имеющий желтоватый оттенок частично гидролизованный белок коллаген, прозрачная вязкая масса, продукт переработки (денатурации) соединительной ткани животных.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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