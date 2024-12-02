Продукты, делающие кожу сияющей, а волосы крепкими

1:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Секрет сияющей кожи, крепких ногтей и блестящих волос кроется не только в правильном уходе, но и в питании. Суперфуды — это продукты, богатые витаминами, минералами и антиоксидантами, которые положительно влияют на внешний вид. Давайте разберёмся, какие из них стоит добавить в ваш рацион.

Фото: Управление Роспотребнадзора по г. Москве is licensed under public domain Правильное питание

Авокадо — увлажнение изнутри

Авокадо насыщено полезными жирами, которые поддерживают уровень увлажнения кожи и способствуют её эластичности. Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в этом продукте, помогают укрепить волосы и ногти, предотвращая их ломкость.

Ягоды — заряд антиоксидантов

Черника, малина и клубника богаты антиоксидантами, которые защищают клетки кожи от повреждений, вызванных свободными радикалами. Регулярное употребление ягод способствует замедлению процессов старения и улучшает цвет лица.

Орехи и семена — питание для волос

Миндаль, грецкие орехи и семена чиа — настоящая находка для красоты. Они содержат витамин Е, цинк и биотин, которые укрепляют волосы, делая их гуще и здоровее.

Лосось — для сияния кожи

Эта рыба богата омега-3 жирными кислотами и витамином D, которые способствуют восстановлению клеток кожи, уменьшают воспаления и придают коже естественное сияние.

Шпинат — зелёная энергия

Этот листовой овощ насыщен железом, витаминами А и С, которые необходимы для регенерации клеток кожи и поддержания её свежести.

Добавляя эти суперфуды в свой рацион, вы не только улучшите общее состояние здоровья, но и подарите себе естественную красоту изнутри.

Уточнения

Я́года (в бытовом значении) — маленький сочный или мясистый плод, обычно кустарниковых или травянистых растений; в плодоводстве — плод, у которого съедобен весь околоплодник.



Орехи (в кулинарии) — сухие съедобные плоды или семена.



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