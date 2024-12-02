Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новый год в России: дорого, но сэкономить можно
Как вырастить лобелию и наслаждаться ее цветением с первого дня
Как пища влияет на мозг: продукты, ускоряющие старение
Ошибка EPC — холодная погода становится настоящим испытанием для автомобилей
Как можно использовать аспирин в повседневной жизни? Неожиданные способы
Учёные нашли способ адаптации человека к межзвёздным полётам
Карлос Таварес покинул пост гендиректора Stellantis
Плоский живот гарантирован после этой домашней тренировки
Горячая курица в пряном маринаде с румяной корочкой согреет в холодный день

Продукты, делающие кожу сияющей, а волосы крепкими

1:50
Моя семья » Красота и стиль

Секрет сияющей кожи, крепких ногтей и блестящих волос кроется не только в правильном уходе, но и в питании. Суперфуды — это продукты, богатые витаминами, минералами и антиоксидантами, которые положительно влияют на внешний вид. Давайте разберёмся, какие из них стоит добавить в ваш рацион.

Правильное питание
Фото: Управление Роспотребнадзора по г. Москве is licensed under public domain
Правильное питание

Авокадо — увлажнение изнутри

Авокадо насыщено полезными жирами, которые поддерживают уровень увлажнения кожи и способствуют её эластичности. Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в этом продукте, помогают укрепить волосы и ногти, предотвращая их ломкость.

Ягоды — заряд антиоксидантов

Черника, малина и клубника богаты антиоксидантами, которые защищают клетки кожи от повреждений, вызванных свободными радикалами. Регулярное употребление ягод способствует замедлению процессов старения и улучшает цвет лица.

Орехи и семена — питание для волос

Миндаль, грецкие орехи и семена чиа — настоящая находка для красоты. Они содержат витамин Е, цинк и биотин, которые укрепляют волосы, делая их гуще и здоровее.

Лосось — для сияния кожи

Эта рыба богата омега-3 жирными кислотами и витамином D, которые способствуют восстановлению клеток кожи, уменьшают воспаления и придают коже естественное сияние.

Шпинат — зелёная энергия

Этот листовой овощ насыщен железом, витаминами А и С, которые необходимы для регенерации клеток кожи и поддержания её свежести.

Добавляя эти суперфуды в свой рацион, вы не только улучшите общее состояние здоровья, но и подарите себе естественную красоту изнутри.

Уточнения

Я́года (в бытовом значении) — маленький сочный или мясистый плод, обычно кустарниковых или травянистых растений; в плодоводстве — плод, у которого съедобен весь околоплодник.

Орехи (в кулинарии) — сухие съедобные плоды или семена.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Сейчас читают
Яна Чурикова заявила, что на популярном музыкальном шоу Первого канала нет задачи угождать зрителям
Российский шоу-бизнес
Яна Чурикова заявила, что на популярном музыкальном шоу Первого канала нет задачи угождать зрителям Аудио 
Ошибки на кухне: с чем нельзя сочетать гречневую кашу
Еда и рецепты
Ошибки на кухне: с чем нельзя сочетать гречневую кашу Аудио 
Яблоня под защитой: зачем вешать бутылки с водой или песком
Деревья и кустарники
Яблоня под защитой: зачем вешать бутылки с водой или песком Аудио 
Популярное
Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу

Сергей Лазарев прокомментировал конфликт с Филиппом Киркоровым на шоу "Ну-ка, все вместе".

Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу
ЗРК NASAMS едет в Киев. Больше, чем надёжный щит в современном небе
ЗРК NASAMS едет в Киев. Больше, чем надёжный щит в современном небе
Григорий Лепс рассказал, какие дорогие подарки дарит ему 18-летняя невеста
Садальский рассказал о проплаченных результатах музыкальных шоу
Противопоставить Орешнику. Зеленский будет в НАТО клянчить противоракетную систему THAAD Дмитрий Плотников Древнейшие гоминиды жили по божеским установлениям Игорь Буккер Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев
11 способов обогреть теплицу без использования обогревателей
Пушистые карлики: знакомьтесь с самыми маленькими собаками
Яблоня под защитой: зачем вешать бутылки с водой или песком
Яблоня под защитой: зачем вешать бутылки с водой или песком
Последние материалы
Новый год в России: дорого, но сэкономить можно
Как вырастить лобелию и наслаждаться ее цветением с первого дня
Как пища влияет на мозг: продукты, ускоряющие старение
Ошибка EPC — холодная погода становится настоящим испытанием для автомобилей
Как можно использовать аспирин в повседневной жизни? Неожиданные способы
Учёные нашли способ адаптации человека к межзвёздным полётам
Карлос Таварес покинул пост гендиректора Stellantis
Плоский живот гарантирован после этой домашней тренировки
Горячая курица в пряном маринаде с румяной корочкой согреет в холодный день
Продукты, делающие кожу сияющей, а волосы крепкими
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.