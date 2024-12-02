Как правильно использовать патчи чтобы кожа выглядела безупречно?

1:48 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Патчи для кожи вокруг глаз стали настоящим спасением для тех, кто хочет быстро освежить взгляд и убрать следы усталости. Однако их неправильное использование может свести на нет всю пользу. В этом тексте мы расскажем, как грамотно применять патчи, чтобы добиться максимального эффекта.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка с патчами на глазах

Как подготовить кожу?

Перед нанесением патчей необходимо тщательно очистить кожу. Используйте мягкое средство для умывания и тонер без спирта, чтобы убрать остатки косметики и загрязнений. Подготовленная кожа лучше впитает активные компоненты.

Правильное нанесение

Расположение: расположите патчи узкой стороной к внутреннему уголку глаза, чтобы охватить всю область под глазами. Время: оставляйте их на 15–20 минут, как указано на упаковке. Не стоит держать дольше, чтобы не вызвать пересушивание кожи. Температура: Для усиления эффекта охлаждения храните патчи в холодильнике. Это поможет уменьшить отёки.

Лайфхаки для максимального эффекта

Наносите патчи на слегка влажную кожу — так активные ингредиенты проникнут глубже.

После снятия патчей аккуратно вмассируйте остатки эссенции кончиками пальцев, не смывая её.

Используйте патчи регулярно, 2–3 раза в неделю, чтобы поддерживать тонус кожи.

Чего стоит избегать?

Не наносите патчи на повреждённую кожу или сразу после скрабирования. Избегайте попадания продукта на слизистую.

Патчи при правильном применении могут стать вашим верным союзником в уходе за лицом. Следуйте этим рекомендациям, и ваша кожа будет выглядеть свежей и ухоженной.

Уточнения

Патч — наклейка для век, созданная с учетом анатомических и физиологических особенностей зоны век и пропитанная активным составом с ценными компонентами.



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