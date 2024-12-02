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Идеальный зимний макияж с тёплыми коричневыми и бронзовыми акцентами

1:51
Моя семья » Красота и стиль

Зимой особенно хочется тепла и уюта, даже в макияже. Тёплые оттенки коричневого, бронзового и терракотового прекрасно подчёркивают естественную красоту. В этом тексте вы найдёте советы, как использовать такие цвета для создания стильного зимнего макияжа.

Молодая привлекательная женщина делает макияж на розовой стене
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молодая привлекательная женщина делает макияж на розовой стене

Основной тон: идеальная база

Тёплый макияж начинается с идеально подготовленной кожи. Для этого используйте увлажняющий тональный крем с сияющим финишем, чтобы кожа выглядела здоровой. Добавьте лёгкий бронзер на скулы и вокруг линии роста волос, чтобы придать лицу свежий, слегка загорелый вид.

Акцент на глаза: глубина и выразительность

Для создания уютного образа выбирайте тени коричневых, золотистых или терракотовых оттенков. Наносите их в технике градиента: самый светлый цвет на подвижное веко, а более тёмный — в складку. Чтобы придать глубину, используйте бронзовый карандаш в качестве подводки и слегка растушуйте его. Завершите макияж глаз коричневой тушью.

Нежные губы: естественность и тепло

Губы можно подчеркнуть нюдовым карандашом и матовой помадой в оттенках корицы или тёмного персика. Для более выразительного образа используйте терракотовую помаду с бархатным финишем.

Тепло и сияние в деталях

Финальный штрих — нанесите немного золотистого хайлайтера на выступающие части лица: скулы, кончик носа и над верхней губой. Это придаст образу лёгкое сияние, напоминая солнечные блики.

Создавая макияж с использованием тёплых оттенков, вы подчеркнёте свою природную красоту и добавите образу зимнего уюта и элегантности.

Уточнения

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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