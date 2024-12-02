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Пять обязательных вещей для создания модного зимнего лука

1:46
Моя семья » Красота и стиль

Создание стильного зимнего образа может быть простым, если в вашем гардеробе есть универсальные вещи, которые легко комбинируются с любым стилем. Они не только обеспечат комфорт в холодное время года, но и помогут выглядеть модно и элегантно. Вот пять базовых предметов, которые должны быть в каждом зимнем гардеробе.

Девушка в дублёнке и сапогах зимой
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка в дублёнке и сапогах зимой

Классическое пальто

Качественное пальто нейтрального оттенка, например бежевого, серого или чёрного, станет основой зимнего образа. Оно подходит как для делового стиля, так и для повседневного, сочетается с джинсами, платьями и брюками.

Шерстяной свитер

Объёмный свитер из натуральной шерсти или кашемира — не только тёплая, но и стильная вещь. Его можно носить с юбками, брюками или поверх платьев. Нейтральные оттенки, такие как кремовый, серый или бежевый, помогут легко вписать свитер в любой образ.

Качественные сапоги

Классические сапоги из натуральной кожи или замши на плоской подошве или небольшом каблуке подойдут для разных случаев. Они обеспечат комфорт в зимние дни и подчеркнут стильность вашего образа.

Объёмный шарф

Шарф из шерсти или кашемира не только защитит от холода, но и станет акцентом в образе. Выбирайте универсальные цвета или принты, которые будут гармонировать с пальто.

Утеплённые брюки

Базовые брюки тёмного оттенка с утеплителем или подкладкой обеспечат тепло и стиль. Они прекрасно сочетаются с сапогами и свитерами, создавая элегантный зимний лук.

Эти пять вещей помогут вам всегда выглядеть стильно, оставаясь в тепле зимой.

Уточнения

Зима́ — одно из четырёх времён года между осенью и весной.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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