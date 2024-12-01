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Что делают антиоксиданты в косметике и почему они важны?

1:40
Моя семья » Красота и стиль

Антиоксиданты — это незаменимые компоненты в уходовых средствах, которые защищают кожу от вредных факторов окружающей среды и замедляют процессы старения. Они помогают бороться с окислительным стрессом, который является одним из основных факторов появления морщин, потери упругости и тусклого цвета лица. Сегодня мы разберём, почему антиоксиданты так важны для красоты кожи.

Женщина наносит крем
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина наносит крем

Как антиоксиданты защищают кожу?

Антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы, которые повреждают клетки кожи. Эти радикалы появляются из-за воздействия ультрафиолетовых лучей, загрязнений, стресса и других негативных факторов. Когда свободные радикалы атакуют кожу, они ускоряют процесс старения, вызывая воспаления, сухость и потерю упругости. Антиоксиданты, такие как витамины С и Е, феруловая кислота и зеленый чай, помогают защитить дерму, минимизируя этот вред.

Роль антиоксидантов в борьбе с признаками старения

Антиоксиданты стимулируют выработку коллагена и улучшают клеточный обмен, что способствует выравниванию текстуры кожи и повышению ее упругости. Они помогают уменьшить появление мелких морщин, осветлить пигментацию и улучшить цвет лица, придавая ему здоровый и сияющий вид.

При выборе косметики обращайте внимание на состав. Средства, содержащие витамин C, зеленый чай, ретинол или коэнзим Q10, будут наиболее эффективны в борьбе с признаками старения и для улучшения состояния кожи.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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