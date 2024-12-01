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Что вы упускаете в уходе за кожей перед сном?

1:51
Моя семья » Красота и стиль

Перед сном кожа нуждается в особом внимании, чтобы восстановиться после активного дня и подготовиться к следующему. Вечерний уход — это не просто очищение, а полноценный ритуал заботы, который помогает укрепить защитные функции дермы, увлажнить её и сохранить молодость. Следуйте этим простым советам, чтобы каждое утро начинать с сияющим лицом.

Женщина
Фото: https://pixabay.com by pixabay user 422694 (Amousey), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина

Очищение: первый шаг к здоровью кожи

В течение дня на коже скапливаются пыль, загрязнения и остатки макияжа, которые нужно обязательно удалить. Используйте мягкое средство для умывания, подходящее вашему типу кожи. Для более глубокого очищения можно применять двухэтапный метод: сначала гидрофильное масло, а затем пенку.

Тонизирование: баланс и подготовка

После очищения нанесите тоник, чтобы восстановить pH кожи. Это улучшит впитывание последующих средств и поможет успокоить кожу. Выбирайте тоники с увлажняющими компонентами, такими как гиалуроновая кислота или экстракты растений.

Увлажнение и питание

Перед сном кожа активно впитывает полезные вещества, поэтому вечер — лучшее время для применения сывороток и ночных кремов. Сыворотки с антиоксидантами, пептидами или ретинолом помогут в борьбе с возрастными изменениями, а крем обеспечит увлажнение и питание.

Нежный массаж для релаксации

Лёгкий массаж лица перед нанесением крема поможет снять напряжение и улучшить кровообращение. Используйте подушечки пальцев, выполняя мягкие круговые движения по массажным линиям.

Систематический вечерний уход обеспечит коже глубокое восстановление, сделав её здоровой и сияющей.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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