Остановите выпадение волос при помощи это домашней маски из 2 ингредиентов

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Амла богата антиоксидантами и витамином С, и это одно из лучших натуральных домашних средств для роста и густоты волос. Это популярное аюрведическое средство, которое контролирует выпадение волос, тем самым способствуя их росту. Индийский крыжовник также известен тем, что улучшает пигментацию ваших волос, тем самым сохраняя их цвет и здоровье надолго. Он еще предотвращает ломкость и секущиеся кончики.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Модель с длинными волосами

Что вам понадобится

Сок амлы. Лимонный сок. Чистая миска. Ватные диски.

Этапы приготовления

Возьмите две столовые ложки сока амлы и две столовые ложки лимонного сока, соедините их в чистой миске. Хорошо перемешайте и нанесите смесь с помощью ватных дисков на волосы и корни. Оставьте эту смесь на волосах примерно на два часа. Затем смойте мягким шампунем и теплой водой.

Уточнения

Эмблика (лат. Phyllanthus emblica, syn. Emblica officinalis) — плодовое дерево, один из видов рода Филлантус. Другие названия: амла, амалаки, индийский крыжовник, эмблик, миробалан серый.





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