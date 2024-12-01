Остановите выпадение волос при помощи это домашней маски из 2 ингредиентов

Амла богата антиоксидантами и витамином С, и это одно из лучших натуральных домашних средств для роста и густоты волос. Это популярное аюрведическое средство, которое контролирует выпадение волос, тем самым способствуя их росту. Индийский крыжовник также известен тем, что улучшает пигментацию ваших волос, тем самым сохраняя их цвет и здоровье надолго. Он еще предотвращает ломкость и секущиеся кончики.
Эмблика (лат. Phyllanthus emblica, syn. Emblica officinalis) — плодовое дерево, один из видов рода Филлантус. Другие названия: амла, амалаки, индийский крыжовник, эмблик, миробалан серый.
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