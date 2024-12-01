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Остановите выпадение волос при помощи это домашней маски из 2 ингредиентов

1:01
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Амла богата антиоксидантами и витамином С, и это одно из лучших натуральных домашних средств для роста и густоты волос. Это популярное аюрведическое средство, которое контролирует выпадение волос, тем самым способствуя их росту. Индийский крыжовник также известен тем, что улучшает пигментацию ваших волос, тем самым сохраняя их цвет и здоровье надолго. Он еще предотвращает ломкость и секущиеся кончики.

Модель с длинными волосами
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Модель с длинными волосами

Что вам понадобится

  1. Сок амлы.
  2. Лимонный сок.
  3. Чистая миска.
  4. Ватные диски.

Этапы приготовления

  1. Возьмите две столовые ложки сока амлы и две столовые ложки лимонного сока, соедините их в чистой миске.
  2. Хорошо перемешайте и нанесите смесь с помощью ватных дисков на волосы и корни.
  3. Оставьте эту смесь на волосах примерно на два часа.
  4. Затем смойте мягким шампунем и теплой водой.

Уточнения

Эмблика (лат. Phyllanthus emblica, syn. Emblica officinalis) — плодовое дерево, один из видов рода Филлантус. Другие названия: амла, амалаки, индийский крыжовник, эмблик, миробалан серый.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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