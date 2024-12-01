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Пластический хирург развеял пять расхожих мифов о блефаропластике

2:17
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Блефаропластика — это популярная процедура, которая помогает улучшить внешний вид глаз и избавиться от возрастных изменений. Однако вокруг этой операции существует множество мифов, которые не соответствуют действительности. О них Maire Claire рассказал Отари Гогиберидзе,
пластический хирург и главный врач клиники "Время красоты".

Глаза
Фото: pixabay.com by Alexas Fotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Глаза
  1. Миф №1: после блефаропластики зрение становится хуже. Это не так. Блефаропластика воздействует только на кожу и ткани вокруг глаз, не затрагивая само глазное яблоко. Более того, операция может даже улучшить зрение, если верхнее веко сильно нависает над глазом.
  2. Миф №2: блефаропластику можно делать под местной анестезией. Да, пластику верхних век можно проводить под местной анестезией. Однако пластику нижних век обычно делают под внутривенной седацией или общим наркозом. Местная анестезия имеет свои преимущества, такие как меньшее количество анализов и короткий срок пребывания в стационаре (всего три часа).
  3. Миф №3: после блефаропластики форма глаз меняется. Это неправда. Блефаропластика — одна из старейших процедур в пластической хирургии, и опытные специалисты не меняют форму глаз во время операции. Важно выбрать опытного и серьёзного врача для проведения процедуры.
  4. Миф №4: после удаления грыж из нижних век под глазами появляются провалы. У некоторых пациентов грыжи могут заполнить пространство нижнего века, и после их удаления может возникнуть переход между нижним веком и щёчно-скуловой областью. Опытный хирург предложит решение этой проблемы, например, использование липофиллинга для заполнения образовавшихся пустот.
  5. Миф №5: после операции можно сразу выходить в общественные места. Период реабилитации после пластики верхних век может занять от 5 до 7 дней, а после пластики верхних и нижних век — от 10 до 14 дней. За это время должны пройти гематомы и спасть отёки.

Уточнения

Блефаропластика — операция по изменению формы век, разреза глаз (от др.-греч. βλέφαρον — веко).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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