Пять пластических операций, которых следует избегать — советы пластического хирурга

"Ну хоть немного! Увеличьте мне хоть чуть-чуть!" — вот что говорят девушки, обращаясь к хирургам в надежде, что их внешность станет более привлекательной и яркой благодаря увеличению губ, груди или скул. Однако в этом деле очень легко переусердствовать и получить обратный результат — вместо дорогого и утончённого образа получится дешёвый и, мягко говоря, странный.
Отари Гогиберидзе, главный врач клиники "Время красоты" и пластический хирург рассказал Mairy Claire, от каких процедур на лице и теле лучше отказаться, чтобы не испортить свою внешность.
Пластические операции могут улучшить внешность, но иногда результаты бывают непредсказуемыми и резко меняют образ в худшую сторону. Вот пять процедур, которых следует избегать, чтобы не испортить свой образ:
Пласти́ческая хирурги́я — это раздел хирургии, занимающийся оперативными вмешательствами, направленными на устранение деформаций и дефектов какого-либо органа, ткани или поверхности человеческого тела.
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