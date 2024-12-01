Пять пластических операций, которых следует избегать — советы пластического хирурга

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"Ну хоть немного! Увеличьте мне хоть чуть-чуть!" — вот что говорят девушки, обращаясь к хирургам в надежде, что их внешность станет более привлекательной и яркой благодаря увеличению губ, груди или скул. Однако в этом деле очень легко переусердствовать и получить обратный результат — вместо дорогого и утончённого образа получится дешёвый и, мягко говоря, странный.

Фото: Минздрав МО is licensed under Creative Common Attribution 4.0 International Врачи

Отари Гогиберидзе, главный врач клиники "Время красоты" и пластический хирург рассказал Mairy Claire, от каких процедур на лице и теле лучше отказаться, чтобы не испортить свою внешность.

Пластические операции могут улучшить внешность, но иногда результаты бывают непредсказуемыми и резко меняют образ в худшую сторону. Вот пять процедур, которых следует избегать, чтобы не испортить свой образ:

Чрезмерное увеличение скул: слишком выступающие скулы могут удешевить образ. Лёгкая коррекция этой области может улучшить внешний вид, но не стоит увлекаться. Избыточный объём губ: введение слишком большого количества филлера может привести к неестественным результатам. Установка дермальных имплантов или операция "булхорн" также могут вызвать проблемы. Некорректная коррекция бровей: чрезмерное введение филлера в зону бровей или круговая подтяжка лица могут создать иллюзию удивления и неестественный вид. Комбинация увеличения скул и уменьшения носа: одновременное проведение этих процедур может привести к странному образу. Увеличение груди при маленьком росте и очень стройном телосложении: худым женщинам с маленьким обхватом под грудью не стоит выбирать большой размер груди, так как это может привести к проблемам со здоровьем.

Уточнения

Пласти́ческая хирурги́я — это раздел хирургии, занимающийся оперативными вмешательствами, направленными на устранение деформаций и дефектов какого-либо органа, ткани или поверхности человеческого тела.





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