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Как правильно ухаживать за волосами, чтобы вернуть им блеск

1:15
Моя семья » Красота и стиль

После жаркого лета волосы и кожа часто страдают от сухости и повреждений. Стилист-колорист Юлия Никифорова делится полезными рекомендациями, как вернуть волосам здоровье и блеск. Первый шаг — правильное очищение. Важно мыть волосы теплой или прохладной водой и тщательно массировать кожу головы, чтобы улучшить кровообращение и питание волосяных фолликул.

Модель с длинными волосами
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Модель с длинными волосами

Также стоит выбирать средства с низким уровнем щелочи, чтобы избежать сухости и зуда, особенно для окрашенных волос. Далее следует регулярное использование кондиционеров и масок. Маски, богатые маслами и питательными веществами, восстанавливают волосы, а кондиционеры облегчают расчесывание и делают волосы гладкими. Для дополнительного эффекта можно наносить маски в бане или хамаме, где высокая температура усиливает их действие.

Важно не забывать про термозащиту при использовании горячих инструментов для укладки и выбирать средства с UV-защитой, чтобы предотвратить повреждения от солнечных лучей. Регулярный уход и внимание к волосам помогут сохранить их здоровье и привлекательность.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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