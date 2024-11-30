Ошибки макияжа, которые старят лицо и как их избежать

1:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Повседневный макияж — это не всегда просто и быстро. Часто мы совершаем ошибки, которые могут визуально старить лицо и ухудшать внешний вид. Визажист Дарья Антипенко делится главными советами, как избежать распространенных ошибок.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молодая привлекательная женщина делает макияж на розовой стене

Во-первых, тонкие брови могут сделать лицо зрительно тяжелее, особенно у женщин старше 50 лет. Следует выбирать форму, которая гармонирует с чертами лица и ухаживать за бровями. Во-вторых, нижняя подводка часто зрительно уменьшает глаза, привлекая внимание к зоне под глазами, которую не всегда хочется выделять. Третья ошибка — использование темных румян под скулами. Вместо этого для румян лучше выбирать оттенки, которые подходят вашей коже, и не использовать их для контуринга. И наконец, плотный или слишком светлый консилер может подчеркнуть недостатки под глазами, особенно если он скатывается или создает резкие светлые пятна.

Чтобы избежать этих ошибок, нужно правильно подбирать средства и формы, подходящие именно для вашего типа лица.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



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