Как выбрать румяна по цвету волос и типу кожи

Румяна — неотъемлемая часть макияжа, и их правильный выбор может существенно улучшить внешний вид. Визажист Лариса Гуляева делится рекомендациями по подбору румян, исходя из различных факторов, таких как цвет кожи и волос.
Основное правило — румяна должны гармонировать с естественным румянцем. Чтобы найти свой идеальный оттенок, можно ориентироваться на цвет слизистых губ или сочетать румяна с цветом волос. Например, светлые волосы требуют холодных оттенков румян, а темные — насыщенных и даже с рыжинкой. Девушкам с рыжими волосами визажист советует выбирать золотистые оттенки, а для темной кожи лучше всего подойдут коричневые и красные пигменты. Кроме того, важно учитывать цветотип: светлая кожа требует розовых оттенков, а оливковая — более насыщенных теплых тонов.
Правильный выбор румян поможет создать естественный и гармоничный макияж.
Румяна — косметическое средство для наведения румянца на щеках.
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