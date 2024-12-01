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Как выбрать румяна по цвету волос и типу кожи

1:01
Моя семья » Красота и стиль

Румяна — неотъемлемая часть макияжа, и их правильный выбор может существенно улучшить внешний вид. Визажист Лариса Гуляева делится рекомендациями по подбору румян, исходя из различных факторов, таких как цвет кожи и волос.

Косметика
Фото: pexels.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Косметика

Основное правило — румяна должны гармонировать с естественным румянцем. Чтобы найти свой идеальный оттенок, можно ориентироваться на цвет слизистых губ или сочетать румяна с цветом волос. Например, светлые волосы требуют холодных оттенков румян, а темные — насыщенных и даже с рыжинкой. Девушкам с рыжими волосами визажист советует выбирать золотистые оттенки, а для темной кожи лучше всего подойдут коричневые и красные пигменты. Кроме того, важно учитывать цветотип: светлая кожа требует розовых оттенков, а оливковая — более насыщенных теплых тонов.

Правильный выбор румян поможет создать естественный и гармоничный макияж.

Уточнения

Румяна — косметическое средство для наведения румянца на щеках. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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