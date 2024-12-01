Пять признаков плохого педикюра, которые могут испортить ваши ногти

0:49 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Педикюр — важная часть ухода за ногтями, и неправильное его выполнение может привести к серьезным проблемам. Подолог Кристина Филимонова рассказала о признаках некачественного педикюра, на которые стоит обратить внимание. Важно, чтобы мастер использовал безопасные ванночки с защитой от загрязнений, а также не трогал ногти, пока они не высохнут после распаривания.

Фото: unsplash.com by Andrew Branch denae_andrew, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Нога на ногу

Процесс снятия гель-лака должен проводиться с использованием аппарата, а не химических растворов, чтобы не повредить ногтевую пластину. При наличии трещин или других проблем с ногтями, особенно после длительного ношения покрытия, мастер должен отказаться от дальнейших процедур. Если салон игнорирует эти правила, стоит подумать о смене мастера.

Уточнения

Педикю́р (от фр. pédicure, далее от лат. pedis — «нога» и cūra — «уход», «забота») — специальный уход за пальцами ног (например, удаление мозолей, полировка ногтей) или покрытие ногтей лаком.



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