Как бороться с электризацией волос зимой и вернуть им блеск

0:44 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Зимой волосы часто сталкиваются с проблемой электризации, что может испортить внешний вид и сделать их ломкими. Основными причинами этого являются сухой воздух и регулярное трение волос.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Модель с длинными волосами

Специалист Дарья Ходарева объясняет, что важно обеспечить увлажнение волос и помещения. Для этого нужно заменить бальзам на увлажняющий, использовать увлажнитель воздуха и выбирать полотенца, которые минимизируют трение, например, полотенца на пуговке из шелка и микрофибры.

Также важно правильно выбирать шапку: она должна быть из мягких материалов и не прилегать плотно к голове, чтобы избежать излишнего трения и нарушения кровоснабжения кожи головы.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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