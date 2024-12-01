Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие виды ремонта автомобиля не стоит делать своими руками
Скандинавская ходьба — лучший способ укрепить осанку для людей любого возраста
Снижение цен на нефть создаст сложности для экономики России
Что случится с Землей, если все люди исчезнут
Как изменится ситуация с ипотечным кредитованием в России в 2025 году, рассказала финансист
Сохраним арбуз до Нового года: выбираем и храним правильно
Хакеры придумали новый способ кражи паролей от Google-аккаунтов
Ваш сад станет неповторимым, если вы его украсите канной
Задекларировать или заплатить: две туристки нарушили правила и попали под суд

Как бороться с электризацией волос зимой и вернуть им блеск

0:44
Моя семья » Красота и стиль

Зимой волосы часто сталкиваются с проблемой электризации, что может испортить внешний вид и сделать их ломкими. Основными причинами этого являются сухой воздух и регулярное трение волос.

Модель с длинными волосами
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Модель с длинными волосами

Специалист Дарья Ходарева объясняет, что важно обеспечить увлажнение волос и помещения. Для этого нужно заменить бальзам на увлажняющий, использовать увлажнитель воздуха и выбирать полотенца, которые минимизируют трение, например, полотенца на пуговке из шелка и микрофибры.

Также важно правильно выбирать шапку: она должна быть из мягких материалов и не прилегать плотно к голове, чтобы избежать излишнего трения и нарушения кровоснабжения кожи головы.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
11 способов обогреть теплицу без использования обогревателей
Садоводство, цветоводство
11 способов обогреть теплицу без использования обогревателей Аудио 
В Китае на глубине более двух километров нашли 300 тонн золота
Экономика и бизнес
В Китае на глубине более двух километров нашли 300 тонн золота Аудио 
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
Наука и техника
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию Аудио 
Популярное
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри

Певец Сергей Лазарев объяснил, почему уходит из шоу "Ну-ка, все вместе!".

Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
Частые ошибки при замене свечей зажигания
Киавтуит признан самым уникальным камнем на планете
Сводка с фронта: над школой Курахово поднят флаг РФ, уничтожен ж/д состав с ракетами Storm Shadow и ATACMS Дмитрий Плотников Древнейшие гоминиды жили по божеским установлениям Игорь Буккер Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев
Марина Федункив назвала новорождённого ребёнка интернациональным именем
Советы для быстрого прогрева двигателя зимой
Почему владельцы Chery, Haval и Geely чаще обращаются по каско
Почему владельцы Chery, Haval и Geely чаще обращаются по каско
Последние материалы
Какие виды ремонта автомобиля не стоит делать своими руками
Скандинавская ходьба — лучший способ укрепить осанку для людей любого возраста
Снижение цен на нефть создаст сложности для экономики России
Что случится с Землей, если все люди исчезнут
Как изменится ситуация с ипотечным кредитованием в России в 2025 году, рассказала финансист
Сводка с фронта: над школой Курахово поднят флаг РФ, уничтожен ж/д состав с ракетами Storm Shadow и ATACMS
Сохраним арбуз до Нового года: выбираем и храним правильно
Как бороться с электризацией волос зимой и вернуть им блеск
Хакеры придумали новый способ кражи паролей от Google-аккаунтов
Ваш сад станет неповторимым, если вы его украсите канной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.