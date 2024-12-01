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Как сохранить здоровье кожи в зимний период и избежать сухости

1:04
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Сухость и раздражение кожи — особенно актуальная проблема в холодные месяцы, когда сухой воздух в помещениях и перепады температур могут серьезно повлиять на состояние кожи. В такие периоды важно уделить особое внимание уходу за кожей, восстановлению ее защитных функций и нормализации микробиома. Эксперт Ирина Куроедова отмечает, что ослабленный гидролипидный слой делает кожу более уязвимой к внешним раздражителям.

Тонер для лица
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тонер для лица

Чтобы справиться с сухостью, необходимо выбирать правильные средства для очищения, увлажнения и восстановления барьера. Для очищения стоит использовать масла без воды, которые не нарушают защитный слой. Важно помнить о регулярном увлажнении, ведь только так можно удержать влагу и поддерживать комфорт.

Кроме того, тонизирование после умывания поможет восстановить рН кожи, увлажнить и усилить эффект других уходовых средств, особенно если речь идет о деликатной коже лица и области вокруг глаз.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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