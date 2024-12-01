Как неправильное мытье головы может повредить ваши волосы

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Немногие задумываются о том, как важен правильный уход за волосами, и как даже простое мытье головы может стать причиной различных проблем. Трихолог Вероника Шаркова объяснила, когда стоит пересмотреть средства и способы мытья волос.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Портрет девушки

Например, если появились проблемы с перхотью, это может быть связано не только с неправильно подобранным шампунем, но и с гормональными нарушениями или чрезмерным использованием стайлинговых средств. Важно регулярно использовать шампуни для глубокой очистки и пилинг для кожи головы. Если беспокоит зуд, возможно, причиной является аллергия на средства ухода или недостаточное промывание волос, что способствует размножению бактерий.

Ломкость волос также может быть следствием использования агрессивных шампуней с высоким pH. Чтобы избежать тусклости, стоит более тщательно подходить к выбору уходовых средств и правильному промыванию, особенно если волосы подвергаются окрашиванию.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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