Как ускорить рост волос с помощью простых лайфхаков

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Длинные, здоровые волосы — цель, к которой стремится каждая девушка. Однако для того, чтобы достичь этого, недостаточно просто использовать шампуни и маски. Трихолог Алла Шалиева предлагает несколько эффективных советов для ускорения роста волос.

Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина с длинными волосами

Во-первых, важно снизить частоту мытья головы. Частое мытье, хотя и очищает волосы, может смывать полезные вещества, которые необходимы для их упругости и роста. Вместо этого рекомендуется мыть голову несколько раз в неделю. Также полезно проводить контрастный душ, прополаскивая волосы прохладной водой, чтобы стимулировать волосяные луковицы и предотвращать пересушивание. Не стоит забывать и о регулярном подравнивании кончиков. Это помогает избежать сеченых концов, которые могут препятствовать дальнейшему росту волос.

Еще один полезный лайфхак — использование шелковых или атласных наволочек, которые минимизируют спутывание волос и снижают их ломкость.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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