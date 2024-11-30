Противно или интересно? Стоит ли косметологам выкладывать в соцсети видео с выдавлением угрей

1:24 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Есть те, кто любит и кто ненавидит видео извлечения угрей и прыщей, лечения вросших ногтей. Но такие ролики очень популярны в социальных сетях. Косметологи и подологи используют соцсети, чтобы расширить свой бизнес, привлечь клиентов и получить дополнительный доход от монетизация таких видео.

Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Массаж лица

Так, подолог Кристиан Баптист имеет 1,4 миллиона подписчиков в TikTok, он говорит, что интернет сыграл важную роль в его бизнесе. Косметолог Фернанда Оливьера рассказала, что у нее 33 тысячи последователей в Instagram. 90% клиентов приходят из соцсети. Она уверена, что можно использовать TikTok как инструмент, чтобы заработать дополнительный доход.



С другой стороны, эксперты по контенту утверждают, что публикация таких видео подрывает заинтересованность платформ, они могут ограничивать аккаунты. По словам специалиста по маркетингу, Иоанна Финамора, самое главное, чтобы в роликах не было видно крови и слишком шокирующих кадров. Тогда TikTok и Instagram не будут применять ограничения. Также стоит учитывать и тот момент, что пользователи сети могут кидать жалобы на аккаунт, если им подобные видео не нравятся. Тогда ролики не будут попадать в рекомендации.







Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.



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