Удобные и стильные способы завязать шарф для разных стилей

1:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сезон шарфов в полном разгаре, и для тех, кто хочет добавить разнообразия в повседневные образы, есть множество стильных и простых способов завязать шарф. Один из самых элегантных вариантов — французский узел, который подходит для длинных и узких шарфов. Для плотных моделей хорош вариант с квадратным шарфом, который можно легко обернуть вокруг шеи, создавая стильный и удобный образ.

Фото: freepik.com by teksomolika, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Новый год

Еще один популярный способ — укладка через плечо, что идеально подходит для зимних пальто и курток. Любители оригинальности могут попробовать закручивать шарф в кольцо, а затем наматывать оставшиеся концы в спираль, создавая интересный и небрежный эффект. Для легких шарфов, таких как шелковые или атласные, отлично подойдет узел-"косичка", который добавит дополнительной элегантности. И для тех, кто предпочитает более объемные изделия, есть вариант с широкими шерстяными шарфами, которые завязываются так, чтобы образовывался стильный узел на одном плече.

Все эти способы завязать шарф легко адаптируются под разные стили и погоду, добавляя разнообразие и шарм в осенне-зимние образы.

Уточнения

Шарф (от лат. scirpea — «плетёнка; связанное»; в русский язык вошло через пол. szarfa, szarpa < нем. Schärpe < фр. écharpe — «повязка на руке») — длинный отрез материи, используемый человеком в утилитарных, эстетических, религиозных целях.



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