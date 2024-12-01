Как вязаные вещи вернулись в мировую моду и заняли высокие подиумы

0:56 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вязаные вещи, которые долгое время ассоциировались с повседневностью и недорогими коллекциями, вновь обрели популярность в мире высокой моды. Их возвращение связано с трендом на более доступную и осознанную моду, ориентированную на комфорт и практичность.

Фото: Unsplash by Karen Cantú Q, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шерстяной свитер

В этом сезоне популярны различные вязаные элементы, такие как свитера с высокими горлами, объемные шарфы и крупные петли. Дизайнеры, такие как Stella McCartney и Missoni, адаптировали вязаные изделия под актуальные модные реалии, создавая стильные и носибельные образы. Кардиганы и вязаные платья, особенно с большими воротниками или в стиле "с горлышком", стали не только теплоизоляционными элементами, но и частью модных коллекций, объединяя практичность с элегантностью.

Вязаные изделия — это теперь не только уют, но и стиль.

Уточнения

Сви́тер (англ. sweater от to sweat — «потеть») — предмет вязаной одежды для верхней части тела без застёжек, с длинными рукавами.



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