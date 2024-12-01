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Как одежда помогает нам транслировать уверенность и стиль

1:00
Моя семья » Красота и стиль

Одежда — это не просто средство защиты, а важный инструмент самовыражения. Когда мы выбираем наряды, которые нам действительно нравятся, это способствует повышению самооценки и помогает транслировать уверенность.

Обсуждение рабочих вопросов в коллективе
Фото: commons.wikimedia.org by Коворкинг-пространство "Зона действия", https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Обсуждение рабочих вопросов в коллективе

Стилист Яра Колесникова рассказывает, как одежда влияет на восприятие и поведение человека. Уверенность в одежде помогает снизить стресс, улучшить осанку и влияет на наше поведение. Окружающие, зачастую даже не осознавая этого, оценивают нас по внешнему виду в первые несколько секунд знакомства. Хорошо подобранные вещи, соответствующие ситуации и качественные детали, такие как аксессуары и цвета, делают образ целостным и выражают внутреннюю уверенность.

Важно не только выбрать стильный наряд, но и уметь его носить с уверенностью. Одежда, которая отражает вашу личность и настроение, способствует созданию атмосферы уважения и доверия.

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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