Как выбрать идеальную обувь для корпоративов, чтобы танцевать до утра

1:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Корпоративы и вечеринки — отличное время для того, чтобы не только отдохнуть, но и проявить стиль. Правильно подобранная обувь играет ключевую роль, если вам предстоит активный вечер с танцами. Важно не только выбрать красивое платье, но и подумать о том, какая обувь будет удобной на протяжении всего мероприятия.

Фото: Freepik is licensed under Public domain Каблуки

Стильный и удобный вариант для танцев — каблук "рюмочка" или "kitten heels". Он устойчив и комфортен, но подходит далеко не для всех нарядов. Для легких юбок или брюк ниже щиколотки этот каблук будет идеален. Для любительниц плоской обуви подойдут лоферы на плоском каблуке. Они могут отлично сочетаться как с длинным платьем, так и с мини, особенно если платье выполнено из плотной ткани или украшено пайетками.

Классическая шпилька до 8 см — еще один вариант для вечеринки, но важно помнить, что слишком высокие каблуки могут доставить дискомфорт во время активного отдыха. Простые черные лодочки — беспроигрышный выбор для любого вечернего образа, сочетая элегантность и комфорт.

Уточнения

Ту́фли — обувь, закрывающая ногу не выше щиколотки.



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