Актуальные тренды маникюра в рождественский сезон

0:45 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В последние годы уход за ногтями становится не только популярной гигиенической процедурой, но и важной частью общего образа, особенно в праздничный период. Рождественский сезон — время ярких и креативных решений, когда мастера предлагают различные вариации на тему праздников.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бордовый маникюр

Журнал Glamour представил идеи дизайна ногтей, которые будут актуальны на Рождество, с акцентом на красный цвет в разных оттенках. Среди предложений — красный френч, хромированный эффект, серебристые блестки, снежные шары, а также новогодняя тема с листьями остролиста.

Такие дизайнерские решения прекрасно сочетаются с различными стилями и украсят ногти в период новогодних и рождественских праздников.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки).



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