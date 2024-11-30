Актуальные тренды маникюра в рождественский сезон

В последние годы уход за ногтями становится не только популярной гигиенической процедурой, но и важной частью общего образа, особенно в праздничный период. Рождественский сезон — время ярких и креативных решений, когда мастера предлагают различные вариации на тему праздников.
Журнал Glamour представил идеи дизайна ногтей, которые будут актуальны на Рождество, с акцентом на красный цвет в разных оттенках. Среди предложений — красный френч, хромированный эффект, серебристые блестки, снежные шары, а также новогодняя тема с листьями остролиста.
Такие дизайнерские решения прекрасно сочетаются с различными стилями и украсят ногти в период новогодних и рождественских праздников.
Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки).
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По словам бортпроводницы, её доход в компании варьируется и состоит из нескольких компонентов: базовой ставки, оплаты за налёт часов и командировочных.