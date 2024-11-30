Ваша кожа будет бархатной и упругой. Сделайте этот скраб с кофейной гущей

Кофейная гуща помогает отшелушивать омертвевшие слои кожи и удалять загрязнения.
Для приготовления скраба нужно взять три столовые ложки кофейной гущи и смешать ее с одной ложкой коричневого сахара и увлажняющим маслом. Выбирайте гипоаллергенные масла.
Перед использованием скраба протестируйте его на сгибе руки, чтобы увидеть, как реагирует ваша кожа. Миндальное, кокосовое или оливковое масло, а также масло виноградных косточек хорошо подходят для создания скраба. Масло в составе поможет сделать ваш скраб питательным.
Кожа станет более мягкой, упругой и сияющей. Более того, этот скраб для тела будет массировать ваше тело, что хорошо для циркуляции крови. Вы можете использовать кофейный скраб на своем теле, а также на руках и губах. Нанесите средство на влажную кожу массажными движениями, затем смойте водой.
Кофейная гуща — отходы приготовления молотого кофе.
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