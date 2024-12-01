Секреты чистки матраса, о которых вы не знали

Чистка матраса — важная составляющая ухода за домашним уютом. Для эффективной очистки матраса следует учитывать его тип и особенности наполнителя. Среди общих рекомендаций — регулярная смена постельного белья, переворачивание матраса каждые 2-3 месяца, использование наматрасников и пылесосить поверхность. Также важно не использовать агрессивную бытовую химию и ограничить количество воды при очистке.
Для ватных матрасов применяют пылесос и выбивание под солнцем. Если возникли пятна, их удаляют с помощью мыльного раствора, а затем тщательно просушивают. Поролоновые матрасы очищаются с помощью пылесоса и мыльно-содового раствора. После обработки важно хорошо просушить матрас, чтобы избежать появления грибка, для этого можно использовать фен или утюг. Систематический уход и соблюдение рекомендаций помогут продлить срок службы матраса и обеспечить комфортный сон.
Матра́с матра́ц (от араб. матра — место, на которое что-либо кладут) — съёмный элемент кровати или дивана, обеспечивающий мягкое и тёплое место для лежания и сидения.
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