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Как правильно ухаживать за кожей перед макияжем зимой

1:25
Моя семья » Красота и стиль

Зимой наша кожа становится особенно уязвимой из-за перепадов температуры, сухости воздуха и центрального отопления. Визажист Любовь Брусницына поделилась с нами основными ошибками в макияже, которые мы часто совершаем в холодное время года, даже не замечая этого.

Молодая привлекательная женщина делает макияж на розовой стене
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молодая привлекательная женщина делает макияж на розовой стене

Первой ошибкой является недостаточное увлажнение кожи перед макияжем. Использование лёгких увлажняющих средств, так необходимых нам летом, не подходит для зимы: нужно выбирать кремы на гелевой или масляной основе, чтобы избежать шелушений.

Второй ошибкой становится использование слишком плотного тонального крема — зимой стоит предпочесть BB или CC кремы с увлажняющим эффектом, чтобы избежать эффекта "маски".

Не стоит забывать и о защите от солнца, особенно в зимний период, когда солнечные лучи могут быть даже более вредными из-за отражения от снега.

Чрезмерное использование пудры также может усугубить проблемы с кожей: это косметическое средство только подчёркивает морщины и сухость кожи.

И, наконец, неправильный выбор цветовой палитры: зимой стоит отказаться от ярких летних оттенков и подобрать более мягкие тона, соответствующие зимнему цвету кожи. Эти простые советы помогут сохранить макияж свежим и гармоничным в зимнее время.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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