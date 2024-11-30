Как правильно ухаживать за кожей перед макияжем зимой

1:25 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Зимой наша кожа становится особенно уязвимой из-за перепадов температуры, сухости воздуха и центрального отопления. Визажист Любовь Брусницына поделилась с нами основными ошибками в макияже, которые мы часто совершаем в холодное время года, даже не замечая этого.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молодая привлекательная женщина делает макияж на розовой стене

Первой ошибкой является недостаточное увлажнение кожи перед макияжем. Использование лёгких увлажняющих средств, так необходимых нам летом, не подходит для зимы: нужно выбирать кремы на гелевой или масляной основе, чтобы избежать шелушений.

Второй ошибкой становится использование слишком плотного тонального крема — зимой стоит предпочесть BB или CC кремы с увлажняющим эффектом, чтобы избежать эффекта "маски".

Не стоит забывать и о защите от солнца, особенно в зимний период, когда солнечные лучи могут быть даже более вредными из-за отражения от снега.

Чрезмерное использование пудры также может усугубить проблемы с кожей: это косметическое средство только подчёркивает морщины и сухость кожи.

И, наконец, неправильный выбор цветовой палитры: зимой стоит отказаться от ярких летних оттенков и подобрать более мягкие тона, соответствующие зимнему цвету кожи. Эти простые советы помогут сохранить макияж свежим и гармоничным в зимнее время.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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