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Как выбрать обувь для разных мероприятий и не ошибиться

1:19
Моя семья » Красота и стиль

Этикет, связанный с обувью, имеет важное значение для того, как вас воспринимают в обществе, утверждает специалист по этикету Надежда Коломацкая. Она выделяет несколько ключевых правил, которые помогут выглядеть стильно и уверенно в любой ситуации. Во-первых, обувь должна быть всегда чистой, а в случае необходимости можно использовать маленькие губки для ее быстрого приведения в порядок.

Сумка и ботинки
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сумка и ботинки

Также важно следить за состоянием обуви, отправляя в ремонт или на выброс сильно поврежденные пары. Важно учитывать дресс-код мероприятия: например, кроссовки не подходят для вечернего выхода, а для театра не стоит брать с собой сменную обувь. Кроме того, не следует предлагать гостям тапочки, поскольку это выглядит неэстетично и не гигиенично. Для мужчин особое внимание стоит уделить подбору носок, чтобы они гармонировали с цветом обуви и брюк. Размер обуви также имеет значение: слишком большая или маленькая обувь может вызвать дискомфорт.

И наконец, если вы носите открытую обувь, не забудьте про педикюр — это важный элемент общей аккуратности. Эти простые советы помогут вам избежать неловкости и всегда выглядеть достойно.

Уточнения

Обувь — элемент одежды. Надевается на ноги. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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