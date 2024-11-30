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Почему ваши волосы могут начать выпадать и что с этим делать

1:07
Моя семья » Красота и стиль

Врач-трихолог Светлана Амрахова раскрывает основные причины выпадения волос, связанные с образом жизни и питанием. Недостаток питательных веществ, неправильный рацион и злоупотребление алкоголем могут серьезно повлиять на здоровье волос. Вегетарианцы рискуют не получать достаточное количество витаминов, минералов и белков, что также может вызвать выпадение волос. Наряду с этим, обезвоживание организма нарушает доставку кислорода и питательных веществ к волосяным фолликулам, что ослабляет их.

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Фото: flickr.com by gillicious, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
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Еще одна причина — злоупотребление фаст-фудом, который способствует образованию избыточного кожного сала и развитию себореи. Жирная и соленая пища нарушает усвоение витаминов, что также может привести к ухудшению состояния волос. Алкоголь ухудшает кровообращение и снижает поступление необходимых веществ к луковицам. Чтобы избежать этих проблем, важно соблюдать сбалансированное питание, следить за уровнем гидратации и контролировать потребление алкоголя.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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