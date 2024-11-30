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Как дефицит витаминов влияет на вашу кожу и волосы

1:13
Моя семья » Красота и стиль

Если вы начали замечать ухудшения состояния кожи или волос, стоит сдать анализ на витамины. 

Азиатская женщина с темными волосами делает жест молчания
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Азиатская женщина с темными волосами делает жест молчания
  • Резкое выпадение волос часто свидетельствует о нехватке биотина (витамина В7), дефицит которого можно компенсировать продуктами, такими как миндаль и бананы.
  • Появление высыпаний на лице, хотя вы ранее не страдали акне, может указывать на недостаток витаминов группы В. Включите в рацион грибы, картофель и шпинат.
  • Жёлтый оттенок кожи и белков глаз — сигнал дефицита витамина В12, который содержится в печени и молоке.
  • Кровоточивость десен и налёт на зубах могут свидетельствовать о нехватке витамина D, что увеличивает риск пародонтоза. Употребление молочных продуктов, зелени и жирной рыбы поможет восполнить дефицит.
  • Трещины в уголках рта (угловой хейлит) являются признаком нехватки витаминов В3, В2 и В12. Решение — добавить в рацион мясо птицы, рыбу и орехи.

Правильное питание и своевременная коррекция витаминного баланса помогут поддержать здоровье кожи и волос.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку абсолютной необходимости их для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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