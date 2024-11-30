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Почему волосы выпадают, несмотря на отсутствие отклонений

1:10
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Проблема выпадения волос — одна из тех, что вызывают панический страх, но при этом требуют внимательного подхода и своевременной диагностики. Первым шагом должна стать консультация с врачом, который, вероятно, направит к трихологу.

Девушка с волнистыми волосами
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с волнистыми волосами

Терапевт или врач общей практики направит на необходимые анализы, которые помогут выявить скрытые проблемы. Наиболее важными исследованиями являются проверка гормонов щитовидной железы, анализы крови, проверка уровня витаминов и минералов (особенно витамина D и железа). Недостаток этих веществ может быть причиной выпадения волос, так как они играют ключевую роль в поддержании здоровья волосяных фолликул.

Однако иногда проблемы с волосами могут быть связаны с гормональными нарушениями или генетическими факторами, такими как андрогенетическая алопеция. В таких случаях важно не откладывать визит к специалистам и начать лечение вовремя, чтобы избежать ухудшения ситуации. Для восстановления нормального состояния волос потребуется комплексный подход и терпение.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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