Как найти профессионального мастера маникюра и избежать ошибок

1:21 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Красивый маникюр — это не только признак ухоженности, но и важная часть повседневного образа. В условиях быстрого темпа жизни многие предпочитают услуги мастера маникюра, чтобы сэкономить время. Однако найти настоящего профессионала в мире множества салонов красоты бывает нелегко. Важно обращать внимание на несколько ключевых моментов.

Фото: flickr.com by Becky Stern from Brooklyn, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Лампа для маникюра

Во-первых, рабочее место мастера должно быть чистым, а инструменты — стерильными. Неопрятность и грязь на рабочем столе могут быть тревожным сигналом.

Во-вторых, использование перчаток или жидких антисептиков обязательно для защиты как мастера, так и клиента. Если мастер работает без перчаток, стоит попросить их надеть.

В-третьих, качество материалов имеет. Использование дешёвых, несертифицированных материалов может привести к некачественному результату и быстрому повреждению ногтей. Мастера следует обязательно проверять на использование качественного оборудования и сертифицированных средств.

Важно также убедиться в том, что инструменты проходят стерилизацию в автоклаве или сухожаровом шкафу, а также что процедура снятия искусственного покрытия проводится аккуратно, без повреждения ногтевой пластины.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки).



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