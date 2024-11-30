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Как подделки в косметологии могут угрожать вашему здоровью

1:11
Моя семья » Красота и стиль

Косметологические процедуры, несмотря на их популярность, могут таить опасности, если используются поддельные или несертифицированные препараты. Врач-косметолог и дерматолог Надежда Вищипанова предупредила, что подделки могут вызвать непредсказуемые реакции организма, такие как аутоиммунные реакции или воспаления, включая гнойные. Это связано с нарушением физико-химических свойств препаратов, неправильным производственным процессом и нарушением стерильности.

Маска
Фото: Freepik is licensed under Free license
Маска

Например, филлеры для контурной пластики могут вызвать не только ожидаемую отечность, но и более серьезные проблемы, такие как воспаление. Важно помнить, что процедуры должны проводиться только в салонах с медицинской лицензией и клиниках, которые работают с официальными поставщиками препаратов. Пациенты должны проверять срок годности и упаковку препаратов перед процедурой, а также быть настороженными, если препарат представлен в больших флаконах, что может свидетельствовать о его подлинности.

Чтобы избежать проблем, Вищипанова рекомендует проверять регистрационный номер на сайте Роспотребнадзора.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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