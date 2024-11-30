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Как собрать идеальный капсульный гардероб для любого сезона

1:06
Моя семья » Красота и стиль

Капсула одежды — это не просто модный тренд, а удобный и практичный способ организации  гардероба. Капсульный гардероб экономит время,  помогая быстро собираться по утрам, оптимизирует расходы на покупку одежды и снимает тревожность при выборе. Стиль и цвета капсулы подбираются заранее, что позволяет создавать гармоничные образы без лишних трат.

Шкаф с одеждой
Фото: Unsplash by Hannah Morgan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шкаф с одеждой

Стилист Юлия Живутская советует начать с обуви, которая должна сочетаться с основным низом (брюками, юбками) и верхом (пиджаками, рубашками). Важно соблюдать баланс между стилями, сочетающими элементы кэжуала, классики и спорта. Цветовая палитра капсулы должна быть гармоничной, что облегчит поиск и покупку вещей. Одежда в капсуле легко комбинируется, а образ завершат аксессуары и верхняя одежда, выбор которых зависит от сезона.

Главное правило: для каждого предмета одежды должно быть несколько сочетаний, что позволяет создавать разные образы, используя минимальное количество вещей.

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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