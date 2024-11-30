Депутат Ветров предложил запретить продажу детской косметики в России

Михаил Ветров, депутат Санкт-Петербурга и председатель Ассоциации производителей детских товаров, предложил запретить продажу детской косметики. В своем обращении к Марии Львовой-Беловой, уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка, он выразил обеспокоенность развитием индустрии, которая нацелена на детей.
По словам Ветрова, крупные корпорации извлекают прибыль из детского рынка, включая сегмент детской красоты, предлагая косметику и наборы для макияжа.
Депутат считает, что такие товары не имеют отношения к гигиене, а скорее направлены на приучение детей, особенно девочек, к стандартам красоты и внешнему виду, что может негативно сказаться на психике ребенка. Ветров уверен, что такие продукты формируют искаженную картину красоты, оказывают влияние на восприятие детей и могут ускорить переход к взрослой жизни.
Он также подчеркивает, что детская косметика создает давление на детей, побуждая их стремиться к внешнему совершенству в возрасте, когда психика еще не готова к таким вызовам.
Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.
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