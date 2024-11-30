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Депутат Ветров предложил запретить продажу детской косметики в России

1:10
Моя семья » Красота и стиль

Михаил Ветров, депутат Санкт-Петербурга и председатель Ассоциации производителей детских товаров, предложил запретить продажу детской косметики. В своем обращении к Марии Львовой-Беловой, уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка, он выразил обеспокоенность развитием индустрии, которая нацелена на детей.

Косметика
Фото: pexels.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Косметика

По словам Ветрова, крупные корпорации извлекают прибыль из детского рынка, включая сегмент детской красоты, предлагая косметику и наборы для макияжа.

Депутат считает, что такие товары не имеют отношения к гигиене, а скорее направлены на приучение детей, особенно девочек, к стандартам красоты и внешнему виду, что может негативно сказаться на психике ребенка. Ветров уверен, что такие продукты формируют искаженную картину красоты, оказывают влияние на восприятие детей и могут ускорить переход к взрослой жизни.

Он также подчеркивает, что детская косметика создает давление на детей, побуждая их стремиться к внешнему совершенству в возрасте, когда психика еще не готова к таким вызовам.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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