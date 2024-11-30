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Почему мех и леггинсы больше не в моде зимой 2024 года

1:07
Моя семья » Красота и стиль

Зима 2024 года привнесет в моду спокойствие и изысканность, и это находит отражение в новых трендах. Стилевые акценты смещаются в сторону более натуральных цветов и лаконичных форм. Яркие неоновые оттенки уступили место более сдержанным и благородным — бордовому, серому, фисташковому и коричневому. Важным элементом стали текстуры — замша, вельвет, кожа и мех.

Девушка в дублёнке и сапогах зимой
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка в дублёнке и сапогах зимой

Кроме того, стилисты предлагают отойти от кричащих трендов, таких как логомания и стеганные куртки с крупной прострочкой, отдав предпочтение элегантным пальто, кожаным курткам и классическим пиджакам. В моде также будут более свободные модели джинсов, а к леггинсам лучше подбирать кожаные брюки прямого кроя. Меховые элементы из моды ушли, уступив место искусственным шубам и лаконичным фасонам.

Основной тренд сезона — это гармония с природными оттенками и текстурами, а также возвращение к практичным и стильным базовым вещам.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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