Как создать модный образ с джинсами разных фасонов этой зимой

1:01 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Зима 2024 года приняла ностальгический характер: в моду вернулись джинсы, которые носили наши родители и даже мы в прошлом. Стильный выбор этого сезона варьируется от рваных джинсов до моделей с очень широкими штанинами.

Фото: Freepik by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рыжая девушка в джинсах

Рваные джинсы, украшенные потертостями и пятнами, идеально сочетаются с оверсайз-свитерами, шубами из искусственного меха или трендовыми блейзерами. Клешевые джинсы, наоборот, визуально вытягивают ноги и хорошо комбинируются с короткими шубками или бомберами. Белые джинсы, несмотря на свою непрактичность зимой, становятся символом нарядного и праздничного образа, особенно в сочетании с белоснежным свитером.

В то время как джинсы с очень широкими штанинами становятся не только модным, но и практичным решением, позволяя носить термобелье без лишнего напряжения. Модный тренд на свободу и комфорт в одежде продолжает набирать популярность.

Уточнения

Джи́нсы — брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах.



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