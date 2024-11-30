Как создать модный образ с джинсами разных фасонов этой зимой

Зима 2024 года приняла ностальгический характер: в моду вернулись джинсы, которые носили наши родители и даже мы в прошлом. Стильный выбор этого сезона варьируется от рваных джинсов до моделей с очень широкими штанинами.
Рваные джинсы, украшенные потертостями и пятнами, идеально сочетаются с оверсайз-свитерами, шубами из искусственного меха или трендовыми блейзерами. Клешевые джинсы, наоборот, визуально вытягивают ноги и хорошо комбинируются с короткими шубками или бомберами. Белые джинсы, несмотря на свою непрактичность зимой, становятся символом нарядного и праздничного образа, особенно в сочетании с белоснежным свитером.
В то время как джинсы с очень широкими штанинами становятся не только модным, но и практичным решением, позволяя носить термобелье без лишнего напряжения. Модный тренд на свободу и комфорт в одежде продолжает набирать популярность.
Джи́нсы — брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах.
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По словам бортпроводницы, её доход в компании варьируется и состоит из нескольких компонентов: базовой ставки, оплаты за налёт часов и командировочных.